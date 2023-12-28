Voleybol Maçında Anlamlı Kampanya

Düzce Belediyesi Spor Akademisi ile Sungurlu Belediyesi arasında oynanan Voleybol 2.lig müsabakasını izlemeye gelen taraftarlar, başlatılan anlamlı kampanya ile depremzedelere gönderilmek üzere parkeyi atkı, bere, eldiven ve oyuncak yağmuruna tuttu.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Türkiye Voleybol 2.Liginin son haftasında evinde Sungurlu Belediyesini ağırladı. Düzce Belediyesi Spor Akademisi maçtan 3-0 ayrılırken, maça seyircilerin depremzedelere yönelik destekleri damga vurdu.

Müsabaka öncesinde yapılan duyuruda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından deprem bölgesinde yaşayanlara yönelik başlatılan ve Düzce Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden de duyurulan kampanya ile ilgili taraftarlara bilgi verildi. Ardından taraftarlar, yanlarında getirdikleri ve içerisinde atkı, bere, eldiven ve oyuncak olan hediye paketlerini sahaya attı.

Taraftarların attığı yaklaşık 600 hediye paketi, daha sonra görevliler tarafından toplanarak Kahramanmaraş Elbistan bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı. - DÜZCE