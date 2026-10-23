Van'da otobüs firmaları litresi 110 liraya çıkan mazotla kepenk kapatma riski yaşıyor

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının temsilcileri, artan akaryakıt, otogar giriş-çıkış ücretleri, otoyol ve köprü masrafları nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti. Otobüs firması temsilcisi Metin Olgun, "Otoban, otogarlar, giriş çıkışlar, mazot, personel, cezalar, SSK'lar; hepsi aldı başını gitti. Şu anda kökten zarar. Ayakta kalmamız mucize" dedi.

Van'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs esnafı, artan maliyetler nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlattı. Otobüs firması temsilcileri akaryakıt fiyatları, otogar giriş-çıkış ücretleri, otoyol ve köprü masraflarının işletme giderlerini ciddi oranda artırdığını belirtti. Bilet fiyatlarının yükselmesine rağmen giderleri karşılamakta zorlandıklarını ifade eden esnaf, yüksek maliyetler ve azalan yolcu talebi nedeniyle sektördeki ekonomik krizin derinleştiğini söyledi.

Otobüs firması temsilcisi Metin Olgun, maliyet baskısını şu sözlerle dile getirdi:

"İşler çok kötü. İş diye bir şey kalmadı. Otoban, otogarlar, giriş-çıkışlar, mazot, personel, cezalar, SSK'lar; hepsi aldı başını gitti. Şu anda tamamen zarardayız. Ayakta kalmamız bir mucize. Fiyatlarımız en dipte olmasına rağmen otogar giriş-çıkışları, otobanlar ve köprüler bizi perişan etti. Geçen seneye göre durumumuz çok daha kötü. Yolcu olsa bile masrafların çok ağır olması bizi gerçekten zor durumda bırakıyor. Otobüsçülük günden güne eriyor. Belki birkaç ay sonra birçok firma kepenk kapatacak, çalışamayacak. Hakikaten acınacak durumdayız. Yetkililer bunu görüyor ama hiçbir müdahale, takviye veya destek yok. Mazot günden güne pahalanıyor."

Sezer Yavuz ise mazot zamlarına dikkati çekerek, "İş yok. Mazot belimizi büktü; kazancımızdan bize hiçbir şey bırakmıyor. Hem mazot hem de otogar çıkış ücretleri yüzünden masrafları karşılayamıyoruz. Büyük ihtimalle yakında çoğu firma seferlerini durdurmak zorunda kalacak. Allah sonumuzu hayreylesin, durumumuz hiç iyi değil." dedi.

Akaryakıt fiyatlarının bel bükücü seviyelere ulaştığını belirten Hüseyin Tekin, şunları söyledi:

"İş de yok, yolcu da yok. Mazot başını almış gidiyor, litresi 110 lira olmuş. İstanbul bileti 2 bin 500 lira. Buradan İstanbul'a gidip gelen bir araç sadece 1000 litre mazot yakıyor; bu da tek başına 110 bin TL ediyor. Diğer giderlerle birlikte bir aracın gidiş-geliş masrafı 140 bin TL'yi buluyor. Ülkemizde akaryakıt gerçekten çok pahalı. Otobüslerin halini görüyorsunuz, bu akaryakıta bir çare bulunması ve halkın düşünülmesi lazım."

Kaynak: ANKA