Vali Yardımcısı Çermikli kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini inceledi

Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, Kaymakam Vahit Yılmaz ve Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, Çermik İlçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyareti sırasında el emekleriyle yapılan ürünleri beğeni ile inceleyen ve yapılan bu örnek çalışmaların önemine değinen Vali Yardımcısı Ayaz, kadınların meslek sahibi olmaları, üretim ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan Çermik İlçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ettiklerini söyledi.

Girişimcilerin, özellikle de kadın girişimcilerin her daim yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Ayaz, "Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan hanım kardeşlerimizi bu örnek çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR