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Ünye Ortaokulu Öğrencileri Savunma Sanayisine Destek İçin Harçlıklarını Bağışladı

Ünye Ortaokulu Öğrencileri Savunma Sanayisine Destek İçin Harçlıklarını Bağışladı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ortaokul, öğrencilerin biriktirdiği harçlıkları Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlayarak savunma sanayisine destek verdi. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncay Aydın'ın öncülüğünde düzenlenen kampanya, öğrencilere milli konularda dayanışma bilincini aşılamayı amaçlıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ortaokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını, savunma sanayisine destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısına duyarsız kalmayan Ünye Prof. Dr. Necmettin Polvan Ortaokulu öğrencileri, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncay Aydın öncülüğünde okulda bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde yaklaşık 135 öğrenci tarafından toplanan harçlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na gönderildi.

"Savunma sanayimize destek olmak milli bir vazife"

Türkiye'nin savunma sanayisine destek olmanın milli bir vazife olduğunu söyleyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncay Aydın, "Biz bu projemizle milli ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin yetkin ve erdemli insanlar olarak yetiştirilmesi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 5'inci sınıf öğrencilerimiz ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na nakdi yardım toplanması amacıyla okulumuz genelinde yardım toplama etkinliği düzenledik. Okul idaremizin de desteğini alarak yapmış olduğumuz bu etkinlik ile öğrencilerimizin milli konularda dayanışma içerisinde olduklarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 23 Ekim Çarşamba günü ülkemizin gözbebeği kurumlarından olan TUSAŞ'a yapılan hain saldırılar da göstermiştir ki savunma sanayimize destek olmak milli bir vazifedir. Burada emeği geçen başta öğrencilerimize, ailelerine ve öğrencilerimizi her konuda destekleyen okul idaremize teşekkür ederiz" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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