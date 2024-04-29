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Uçak bileti tavan fiyatına yüzde 30 zam

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren uygulanan uçak bileti tavan fiyatına yüzde 30 yapıldı. Buna göre yurt içi uçuşlarda tavan fiyat 3 bin 250 TL'ye yükseldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda başlatılan tavan fiyata yeni zam yapıldı. Yeni uygulamayla birlikte uçağın yüzde 85'lik bölümü için tavan fiyat bin 650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL'den 3 bin 250 TL'ye yükseltildi.

ZAM FİYATLARA YANSIDI

Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı. Geçen yıl alınan karar ile uçağın koltuk kapasitesinin yüzde 85'ine kadar olan bölümü için bilet fiyatı en fazla bin 650 TL, geri kalan yüzde 15 oranındaki bölüm içinse 2 bin 500 TL olarak belirlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Zam Ulaşım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

AYHAN BAYRAK:

Çok yazık

15
0
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Nurettin Reçber :

Yoksa müdürlerin milyonluk maaşları nasıl cıkacak. Olan yine halka oldu tebrikler.

14
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Engin Küçükşengün:

Uçur bizi başkanım

9
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Güray Dilli :

Üst düzey yöneticilerinin aldıkları maaşları öğrendim. Bir de emekliye verilen onbin lirayı. Aradaki fark korkunç. Thy uluslararası bir firma olduğu için yöneticileri de uluslararası normlara uygun maaş almalıymışlar. İyi de uçan vatandaşların ödemeleriyle sürüyor bu düzen. Onarı hakları ne olacak. Akaryakıta zam gelmemişken bu zam nereden çıktı.

8
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