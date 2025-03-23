Türkiye Diyanet Vakfı'ndan İyilik Turnuvaları

Erzurum'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "İyilik Turnuvaları"nın üçüncüsü düzenlendi.

TDV İyilik Turnuvaları kapsamında gerçekleştirlen organizasyonda; satranç, masa tenisi ve paten olmak üzere üç dalda yarışmalar düzenlendi. TDV Yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can verdi. - ERZURUM