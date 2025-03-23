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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan İyilik Turnuvaları

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan İyilik Turnuvaları
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Erzurum'da düzenlenen İyilik Turnuvaları'nın üçüncüsü kapsamında satranç, masa tenisi ve paten branşlarında yarışmalar yapıldı. Yarışmalara TDV Yurtlarında kalan öğrenciler katıldı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Erzurum'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "İyilik Turnuvaları"nın üçüncüsü düzenlendi.

TDV İyilik Turnuvaları kapsamında gerçekleştirlen organizasyonda; satranç, masa tenisi ve paten olmak üzere üç dalda yarışmalar düzenlendi. TDV Yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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