Türk Hava Yolları, IATA Sempozyumlarına Ev Sahipliği Yapacak

Türk Hava Yolları, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Dünya Yolcu Sempozyumu (WPS) ve Dünya Finans Sempozyumu'na (WFS) 5- 6 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Bu sempozyumların havacılık, finans, perakende, ödeme sistemleri ve dijital kimlik alanlarındaki küresel liderleri bir araya getireceği ve yolcu seyahati ile havayolu iş modellerinin geleceğini şekillendirmeyi amaçlayacağı kaydedildi. Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali İşler) Yardımcısı ve Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, IATA'nın ortak WFS/WPS etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolcu seyahatinin dönüşümüne öncülük etmeye, finans, dijital kimlik ve perakende alanlarında yenilikçi çözümlerle sektörün ön saflarında yer almaya kararlıyız. Hedefimiz, yolcularımıza daha akılcı, daha kolay ve daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmaktır" ifadelerini kullandı.

IATA Başkan Yardımcısı ve CFO'su Sandrine Le Borgne ise havacılık sektörünün büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunun altını çizerek, "Yeni perakende modelleri, yenilikçi ödeme teknolojileri ve dijital kimlik, hava yollarının müşterilere hizmet verme biçimlerini yeniden şekillendiriyor. CFO'lar bu değişimin merkezinde yer alacak; finansal stratejilerin, sistemlerin ve yatırımların sektörün geleceğiyle uyumlu olmasını sağlayacaklar. IATA WFS/WPS, bu değişimleri değerlendirmek, yenilikleri öncülerinden öğrenmek ve stratejileri uyumlu hale getirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

Türk Hava Yolları'nın ana merkezi olan İstanbul'un, Türkiye'nin kıtalar arası köprü konumunu vurgulayan etkinlik için ideal bir mekan olacağı kaydedildi. Program kapsamında, Türk Hava Yolları yöneticileri ile birlikte küresel sektör liderlerinin, havacılıktaki dijital dönüşümde Türk Hava Yolları'nın öncü rolünü vurgulayan açılış konuşmalarına yer verileceği ifade edildi.