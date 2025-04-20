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Türk Deri Sektörü, Dünya ile Buluşuyor

Türk Deri Sektörü, Dünya ile Buluşuyor
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Yerli üreticiler, 18 Mayıs'ta uluslararası satın almacılarla bir araya gelecek. Fuara 20'nin üzerinde ülkeden 1300'den fazla katılım bekleniyor. Türk deri sektörü, yüksek kalite ve hızlı teslimat kabiliyeti ile global pazarda dikkat çekiyor.

Türk deri sektörü, dünya ile buluşacak.

Yerli üreticiler, 18 Mayıs tarihinde, dünyanın dört bir yanından gelen satın almacılarla bir araya getirecek. Türkiye'nin toplam sektör ihracatının yarısından fazlasının gerçekleştiği fuara, bu yıl 20'nin üzerinde ülkeden bin 300'den fazla katılım bekleniyor.

Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Cengiz Sarıgül, "Türk deri sektörü, yüksek kalite, güçlü tasarım dili ve hızlı teslimat kabiliyetiyle global pazarda rakiplerinden ayrışıyor. Bu önemli etkinlik sayesinde, sektörümüze yeni pazarlar kazandırmayı hedefliyoruz. Deri ve deri mamulleri, Türkiye'nin en değerli dördüncü sektörü, Türk deri sektörü, Rusya ve Ukrayna arasında gerginliğin yanında Avrupa'daki yavaşlamanın etkisiyle son yıllarda istenilen büyümeyi gerçekleştiremese de her zaman dünyada çok önemli bir yeri var. Türk deri sektörü, yüksek kalite, güçlü tasarım dili ve hızlı teslimat kabiliyetiyle global pazarda rakiplerinden ayrışıyor. Gerçekleştireceğimiz bu önemli etkinlik sayesinde, kalıcı ticari ilişkilerin kurulacak ve kültürel bağların güçlendiği çok özel bir buluşma olacak. Bizim ana pazarımız kuzey ülkeleri, Avrupa'nın soğuk geçen yerleri, Rusya ve Ukrayna olsa da özellikle tasarım ve tedarik gücümüz ile son yıllarda yeni pazarlara da açılmaya başladık. Özellikle Amerika pazarı son dönemde en fazla önem verdiğimiz yerlerin başında geliyor. Ana pazarlarımızda yaşadığımız kaybı alternatif pazarlarla telafi etmeye çalışıyoruz. Deri ve kürk, Türkiye'nin en değerli ihracat kalemleri arasındadır" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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