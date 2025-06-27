Tunceli'nin Sembolik İsimlerinden Uzun Mehmet Hayatını Kaybetti

Tunceli'nin Sembolik İsimlerinden Uzun Mehmet Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin tanınmış isimlerinden 'Uzun Mehmet' lakaplı Mehmet Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldız, yöresel oyun Varvara ile hafızalarda yer etmişti.

Tunceli'nin sembol isimlerinden "Uzun Mehmet" lakaplı Mehmet Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldız, yöresel oyun Varvara ile hafızalara kazınmıştı.

Tunceli'nin sembol isimlerinden olan "Uzun Mehmet" lakaplı Mehmet Yıldız, merkez Moğultay Mahallesi'nde bulunan tuhafiye dükkanında kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yıldız'ı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yıldız, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a "Evet" dedi
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza

Bakanlık listeyi yayımladı! Uyanık geçinen ev sahiplerine ceza yağdı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.