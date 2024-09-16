TÜKDES: Trafik Sigortası Zorunlu ve Tazminat Süreçleri Hızlanmalı

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Dokuzlar, "Trafik kazalarında hasar ve değer kaybı zorunlu trafik sigorta şirketi tarafından ödenmektedir" dedi.

Eyüp Dokuzlar, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında, "Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Ankara'da 28'nci Tüketici Konseyi'nde yaptığı sunuma göre; sürücülerin araçlarına ilişkin zorunlu mali trafik sigortası, trafik kazalarında mağduriyetin önlenmesi adına tüm araç sahiplerinin trafik sigortalarını yaptırmaları zorunludur. 2024 yılı zorunlu trafik sigortası maddi teminat limiti (araç onarım ve değer kaybı) 200 bin TL. Bedeni teminat limiti ise 1 milyon 800 bin TL. Trafik kazalarında oluşabilecek zararların ödenmesi amacıyla sürücülerin ve dolayısıyla tüketicilerin zorunlu mali trafik sigortasını yaptırması gereklidir" şeklinde konuştu.

"Kaza sonrası tazminatın talebi için hukuki bir sürece gerek yoktur"

Mevcut durumda araç bedellerindeki artış nedeniyle zorunlu mali trafik sigortasındaki maddi teminat limitlerin yetersiz kalma ihtimaline karşı zararın tamamının karşılanabilmesi adına ihtiyari mali mesuliyet poliçeleri ile ek teminat limitinin de alınabileceğini kaydeden Dokuzlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trafik kazaları sonrası tüketicilere bir şekilde ulaşan 'hasar aracıları' konusunda tüketicilerin temkinli ve tedbirli yaklaşması önemlidir. Kaza sonrası tazminatın talebi için hukuki bir sürece gerek yoktur. Hak sahiplerinin sigorta şirketine başvurusu sonrası mevzuatı Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde hasar ödeme süreçleri yürütülmektedir. Başvurunun doğrudan hak sahibi tarafından yapılması ile hasar aracıları tarafından yapılması arasında bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla talebin öncelikle sigorta şirketine iletilmesi, uyuşmazlık durumunda ise yargı yollarına başvurulması vatandaşlarımızın tazminata daha hızlı ulaşabilmeleri için önemlidir." - ESKİŞEHİR