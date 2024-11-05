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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de Yönetim Değişikliği: Veysel Toprak Genel Müdür Vekili Oldu

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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (TREDAŞ) Veysel Toprak, 16 yıllık enerji sektörü deneyimiyle Genel Müdür Vekili olarak atandı. Sürekli büyüme hedeflerinin sürdürüleceği belirtiliyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de yönetim kadrosunda değişikliğe gidilerek, enerji sektöründe 16 yıllık deneyime sahip olan ve 2020 yılından bu yana şirkette Operasyon Direktörü olarak görev yapan Veysel Toprak, Genel Müdür Vekili oldu.

Trakya Bölgesi'nde kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle faaliyet gösteren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (TREDAŞ) üst düzey görev değişikliği yaşandı. Enerji sektöründe yaklaşık 16 yıllık deneyime sahip olan TREDAŞ Operasyon Direktörü Veysel Toprak, Genel Müdür Vekili oldu. Uzun yıllar TREDAŞ Genel Müdürü olan Reşit Bilgili'den görevi devralan Veysel Toprak, yeni dönemde şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri yolculuğuna katkı sunacak.

Veysel Toprak, 1981'de Elazığ'da doğdu. 2006 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına 2008 yılında TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü'nde Ölçü Sistemleri Mühendisi olarak başladı. Toprak, kamu sektöründe kazandığı tecrübenin ardından 2013 yılında özel sektöre geçiş yaptı. 2015 yılında TREDAŞ Ailesine katılan Toprak, Röle Ölçü Baş Mühendisi olarak başlayıp 2019 yılında Operasyon Müdürlüğü'ne getirildi. 2020 yılından bu yana ise operasyon direktörü olarak görev yapıyordu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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