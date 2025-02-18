Tekirdağ'da Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi Verildi

Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle düzenlenen program kapsamında Tekirdağ'da kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi verilirken, kadınlar tarafından üretilen yiyecek, içecek, dokuma ve birçok yöresel ürün sergiyle tanıtıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı destekleri ile Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde kadın girişimciler ve kooperatif üyelerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda ürün tanıtımı, pazarlama, maliyet hesaplama, üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve büyük pazarlara girebilecek ürünlerin üretilebilmesi gibi konularda eğitim verildi.

Eğitim programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kurum müdürleri ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Shopsa Akademi'nin katkılarıyla yapılan eğitim programının kadın girişimciler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Shopsa Akademi de bizim için ayrı bir göz, farklı bir anlayış inşallah getirecek. Dün yine akademi kapsamında hocamızla beraber halihazırdaki ürünlerimizin ne olduğunu, bunların tasarımından sunumuna, pazarlama tekniklerine kadar birçok konuyu konuştuk. Bugün burada sergi salonunda gezeceğiniz alanda girişimciler ürünlerini tek tek anlatacaklar. Bugüne kadar nereye geldik, nasıl bir şey ortaya koyduk, bundan sonra nasıl ilerleyebiliriz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Shopsa Akademi de bu konuda bize ciddi destek sağlayacak" dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise programda yaptığı konuşmada kadın girişimciliğinin önemine vurgu yaparak, "Bir taraftan kadınlarımız para kazanıyor ama bir taraftan sosyalleşiyorlar. Bir araya geliyorlar, evde boş boş oturmak yerine konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, birbirlerini etkiliyorlar. Bence bunların hepsi çok kıymetli şeyler. Tekirdağ'da 13 coğrafi işaretimiz var. Bunların başında Karacakılavuz dokuması geliyor. Geri kalanların tamamı tarımsal ürünler veya onların oluşturduğu gastronomi ürünleri. Hayrabolu tatlısı, Tekirdağ köftesi gibi. Kadın kooperatifleri olarak ürettiklerimiz aslında coğrafi işaretlerimizin etrafında şekilleniyor. Dolayısıyla doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu ürünlerin pazarlanması ve daha fazla kazanç sağlanması için internet üzerinden satışa ağırlık vermemiz gerekiyor. Kadınlarımız heyecanlı, profesyonel destek alacağız ve organik ürünlerimizi internet üzerinden de satacağız. Gelirimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde kadın girişimciler tarafından üretilen yiyecek, içecek, dokuma ve birçok yöresel ürün sergiyle tanıtıldı. Kadın girişimciler, el emeğiyle hazırladıkları ürünleri ziyaretçilere anlatarak üretim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Salonda gerçekleştirilen açılış programının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, sergi salonunda ürünleri inceledi. - TEKİRDAĞ