Tarsus Belediyesi Tarım Yaşam Alanında Portakal Hasadı

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesinde bulunan portakal ağaçlarının hasadı, belediye bünyesinde eğitim gören kreş öğrencileri tarafından yapıldı. Alanda toplamda 3 ton portakal hasat edildi. Minikler, hasat öncesi Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesinde bulunan eski tarım aletlerini, tohum odasını ve tarım kütüphanesini gezme fırsatı buldu. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, etkinliğin çocuklara doğayla iç içe olma ve tarımın önemini kavrama fırsatı sunduğunu belirterek, gelecek nesillerin çevre bilincini artırmaya yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesinde bulunan portakal ağaçlarının hasadı, belediye bünyesinde eğitim gören kreş öğrencileri tarafından yapıldı. Alanda toplamda 3 ton portakal hasat edildi.

Minikler hasat öncesi Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesinde bulunan eski tarım aletlerini, tohum odasını ve tarım kütüphanesini gezme fırsatı buldu. Alanda birbirinden eski tarım aletlerine dokunan çocuklar, tarım alet ve ekipmanlarından başlayarak, yeni tarım modellerinin işleyişini ve kademeli her detayını keşfetti. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, etkinliğin çocuklara doğayla iç içe olma ve tarımın önemini kavrama fırsatı sunduğunu belirterek, gelecek nesillerin çevre bilincini artırmaya yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - MERSİN