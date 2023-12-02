Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer'den Genel Kurul Mesajı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, gerçekleşen genel kurulda güven tazelemesinin ardından bir mesaj yayınlayıp, "Genel kurulumuzun kaybedeni olmamıştır. Oy veren vermeyen herkese teşekkür ederim" dedi.

TARİŞ Söke 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer yaptığı açıklamada, "29 Kasım 2023 tarihli olarak gerçekleştirdiğimiz Söke Tariş Pamuk Kooperatifimizin Olağan Genel Kurulu Sökemize, çiftçimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını dileriz. Genel Kurul süreci boyunca kişisel saldırılar ve menfaatler üzerine menfur saldırı politikası güden odaklar olmuş olsa da bize oy veren ya da vermeyen tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Diğer liste Yönetim Kurulu'nu da tebrik eder ve nezaketli yaklaşımları için teşekkür ederiz. Şahsi menfaat ve saldırı odaklarının müdahalesi ile maniple edilmek istense de genel kurulumuzun kaybedeni olmamıştır. Kazanan Sökeli üreticilerimiz ve paydaşlarımız olmuştur" ifadelerine yer verdi. - AYDIN