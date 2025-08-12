Söke'de Hayvan Sağlığı İçin Kontroller Devam Ediyor

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde, hayvan sağlığını koruma ve kaliteli üretimi destekleme amacıyla hastalıktan ari işletmelerde düzenli kontroller yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besihanelerde sağlık taramaları ve testler gerçekleştirerek, hayvan hastalıklarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki besihanelerde sağlık taramaları, test ve denetim çalışmaları gerçekleştirerek hayvan hastalıklarının önüne geçilmesini amaçlıyor. Uzman personel tarafından yapılan kontroller sayesinde hem hayvan sağlığı güvence altına alınıyor hem de halk sağlığına yönelik riskler en aza indiriliyor. Yetkililer, tarama ve test çalışmalarının belirli bir plan dahilinde sürdürüldüğünü ifade ederek üreticilere duyarlılıkları ve iş birliği için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
