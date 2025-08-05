Sinop'ta İçme Suyu Sorununa Çözüm Toplantısı

Sinop'ta köylerde içme suyu problemi yaşanıyor.

Sinop Merkez İlçe ve Erfelek İlçesi Grup İçme Suları Birliği, köylerdeki içme suyu sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla Vali Mustafa Özarslan'ın başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, köylerde devam eden altyapı çalışmaları ve teknik iyileştirmeler hakkında muhtarlara detaylı bilgiler verildi. Asıl gündem maddesi ise İncemeydan Su Deposu'ndan temin edilen içme suyunda yaşanan kesintiler ve aksaklıklar oldu. Sorunun kökten çözümü için çeşitli adımlar değerlendirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, Erfelek İçmesuyu Arıtma Tesisi'nden İncemeydan Deposu'na yeni bir isale hattı inşa edilmesi kararı alındı. Bu önemli projenin hayata geçirilmesi için, projeyi yürütecek DSİ Genel Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Sinop Merkez İlçe ve Erfelek İlçesi Grup İçme Suları Birliği Başkanı'na oy birliğiyle tam yetki verildi.

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, DSİ 74. Şube Müdürü Göktuğ Yılmaz, birlik yöneticileri ve muhtarlar katıldı. - SİNOP