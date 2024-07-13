Şeyh Edebali Üniversitesi Plaj Voleybolu Turnuvasında Zafer

Bilecik Gölpark'ta düzenlenen plaj voleyboluna Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ve personelleri damga vurdu.

Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen plaj voleybolu müsabakalarına Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ve personellerinden oluşan takımlar sergiledikleri performanslar ile damga vurdu. Şeyh Edebali Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı Öğr. Gör. Aliye Çoban koordinasyonunda oluşturulan 3 ayrı takımla müsabakalara katılan üniversite, tüm rakiplerini geride bırakarak turnuvayı zirvede tamamladı. Üniversite takımları, gösterdikleri performansla 1'inci, 2'inci ve 3'üncülük kupalarını alarak büyük bir gurur yaşattı. - BİLECİK