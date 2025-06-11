Saraydüzü'nde Köy Yolları İyileştirme Çalışmaları Başladı

Saraydüzü'nde Köy Yolları İyileştirme Çalışmaları Başladı
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Sinop İl Özel İdaresi, 2025 yılı asfalt sezonunu Saraydüzü ilçesi Korucuk köyünde düzenlenen programla başlattı. Yetkililer, kış aylarında bozulmuş yol kesimlerini yenileyerek köy yollarında yoğun bir çalışma yürüteceklerini açıkladı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yürütülen köy yolları iyileştirme çalışmaları kapsamında, 2025 yılı asfalt sezonu Saraydüzü ilçesine bağlı Korucuk köyünde düzenlenen programla resmen başladı.

Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ve Yol Şube Müdürü Ceyhan Turan ilk asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Yetkililer, kış aylarında tespit edilen bozulmuş yol kesimlerinin asfalt programı kapsamında yenilenmeye başlandığını, köy yollarında sezon boyunca yoğun bir çalışma yürütüleceğini ifade etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, çalışma alanında köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Yaman, ayrıca sahada görev yapan Özel İdare personeline kolaylıklar dileyerek emekleri için teşekkür etti.

Heyet, programının ardından Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz'ü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, ilçedeki mevcut çalışmalar ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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