Vezirköprü'de çiftçiye 12 bin 500 meyve fidanı

Güncelleme:
Vezirköprü ilçesinde 'Meyveciliği Yayma ve Geliştirme Projesi' çerçevesinde 12 bin 500 meyve fidanı çiftçilere dağıtıldı. Proje ile yeni meyve bahçeleri kurulacak ve çiftçilerin ekonomik gelirleri artırılacak.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Meyveciliği Yayma ve Geliştirme Projesi" kapsamında 12 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı.

"Meyveciliği Yayma ve Geliştirme Projesi" doğrultusunda 55 çiftçiye ücretsiz olarak dağıtılan 12 bin 500 meyve fidanı ile toplam 165 dönüm arazide yeni meyve bahçeleri kurulacak. Dağıtım kapsamında üzüm, ceviz, hurma ve incir fidanları üreticilere teslim edildi. Yetkililer, proje ile hem üretim kapasitesinin artırılmasının hem de çiftçilerin ekonomik gelirine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. - SAMSUN

