Samsun Çarşamba'da Müftü ve ÇARGİAD, Ticaret Borsası'na hayırlı olsun ziyareti yaptı

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Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'nın yeni yönetimine gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretlerinde, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimi ile kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Çarşamba Müftüsü Cemal Uzun ile Çarşamba Genç İş Adamları Derneği (ÇARGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Sel ve dernek yönetimi, 1 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Selim Yılmaz ve Borsa Meclisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, yeni yönetime başarı dilekleri iletilirken ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik konular da gündeme geldi. Ziyaretlerin gündeminde, Çarşamba'nın tarımsal üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, yerel ticaretin güçlendirilmesi ve genç girişimcilerin ilçe ekonomisine kazandırılması yer aldı. Bu kapsamda, kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin Çarşamba'nın kalkınmasındaki önemine dikkat çekildi.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Çarşamba Müftüsü Cemal Uzun, ÇARGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Sel ve beraberindeki dernek yönetimine teşekkür ederek, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların önemini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı