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Samandağ'da coşkulu gençlik yürüyüşü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Alanı'ndan başlayarak Nazım Hikmet Ran Caddesi boyunca devam etti ve Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi.

Samandağ'da coşkulu gençlik yürüyüşü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Samandağ ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Alanı'ndan başlayarak Nazım Hikmet Ran Caddesi boyunca devam etti ve Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi. Etkinlik sırasında, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağının taşınması büyük alkış alırken, evlerinin balkonlarından bayrak sallayan vatandaşlar da korteje destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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