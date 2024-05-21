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Rize'de çay üreticileri ve esnaf, yaş çay alım fiyatını protesto edecek

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Rize'de Fındıklı Ziraat Odası ile Esnaf Odası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yaş çay alım fiyatını protesto etmek için yürüyüş ve kepenk kapatma eylemi yapacak.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Rize'de Fındıklı Ziraat Odası ile Esnaf Odası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatını protesto etmek için 23 Mayıs'ta yürüyüş ve kepenk kapatma eylemi yapacak.

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy ve Esnaf Odası Başkanı Şakir Erduran, 'Büyük Çay yürüyüşü' ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Özsoy, çay alım fiyatının güncellenmesi için tüm üreticileri 23 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirecekleri 'Büyük Çay Yürüyüşü'ne davet etti. Fındıklı Esnaf Odası Başkanı Erduran ise esnafın sorunlarını dile getirerek aynı gün ve saatte tüm esnafları kepenk kapatarak yürüyüşe davet etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı Fındıklı Rize Çay Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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