Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Rafting Etkinliğiyle Kutlandı
Rize'nin Işıklı Köyü Meyvalı Mahallesi sakinleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fırtına Deresi'nde rafting yaparak Türk Bayrağı açtı ve marşlar söyledi. Etkinlik, renkli görüntülerle geçerken mahalle halkı bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı.

Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir araya gelen mahalle halkı hep birlikte rafting yaparak derenin içerisinde Türk Bayrağı açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Protokol etkinlilerinin yanı sıra bireysel etkinliklere de sahne olan Rize'de bir araya gelen Ardeşen ilçesine Bağlı Işıklı Köyü Meyvalı Mahallesi sakinleri hep birlikte rafting heyecanı yaşadı. Fırtına Deresi'nde rafting yapan mahalle sakinleri sonrasında bir bottan diğer bota Türk Bayrağı açarak marşlar söyledi. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
