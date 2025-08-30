Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Rafting Etkinliğiyle Kutlandı

Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir araya gelen mahalle halkı hep birlikte rafting yaparak derenin içerisinde Türk Bayrağı açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Protokol etkinlilerinin yanı sıra bireysel etkinliklere de sahne olan Rize'de bir araya gelen Ardeşen ilçesine Bağlı Işıklı Köyü Meyvalı Mahallesi sakinleri hep birlikte rafting heyecanı yaşadı. Fırtına Deresi'nde rafting yapan mahalle sakinleri sonrasında bir bottan diğer bota Türk Bayrağı açarak marşlar söyledi. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE