Osmaniye'de yapımı devam eden Adana-Osmaniye- Hatay Kavşağı, Nisan ayında tamamlanacak

OSMANİYE - Osmaniye'de yapımı devam eden D-400 Karayolu Adana-Osmaniye-Hatay Kavşağı, Nisan ayında tamamlanacak.

Osmaniye'nin ana giriş güzergahında bulunan D-400 Karayolu Adana-Osmaniye-Hatay Kavşağı'nda uzun zamandır devam eden ve hızlı tren altgeçitlerinin de yapıldığı inşaat alanında inceleme yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer, Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Toroslar EDAŞ Osmaniye İl Müdürü Aşkın Aydın da yer aldı.

Osmaniye'nin ana giriş güzergahlarından biri olduğunu ve bir an önce tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Vali Yılmaz, "Uzun zamandır devam eden, hızlı tren altgeçitlerinin de yapıldığı çok önemli bir yatırım burası. Osmaniye'mizin ana giriş güzergahlarından bir yer. Biz buranın bitmesini uzun zamandır bekliyoruz, artık bitmesini çok istiyoruz. Bölge Müdürümüz Nisan ayında buranın tamamlanacağını söyledi. İnşallah bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetine girmesi çok önemli. Çalışmalar da hızla devam ediyor. Karayollarımıza, Devlet Demiryollarımıza, Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra Osmaniye-Hatay kavşağında inceleme ve denetlemelerde bulunan Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından iyileştirme ve aydınlatma için proje yapılması talimatını verdi.