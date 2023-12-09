Osmaniye'de yağmur sonrası Düziçi Küçük Sanayi Sitesi göle döndü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Düziçi Küçük Sanayi Sitesi yağmur sularıyla göle döndü.

Kentte, geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle bulvarlar, caddeler suyla doldu. Düziçi ilçesinde birçok nokta yağmurdan olumsuz etkilendi. Düziçi Küçük Sanayi Sitesi yağmur sonrası göle döndü.

Her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını belirten sanayi esnafı malzemelerinin sular altında kaldığı için maddi anlamda zarara uğradıklarını söyleyerek yetkililerden bir çözüm bulması için yardım istedi.