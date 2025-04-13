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Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 2025'te Samsun'da Gerçekleşecek

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 2025'te Samsun'da Gerçekleşecek
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14-15 Nisan 2025 tarihlerinde Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, gençlerin iş dünyasını tanıması ve staj ile istihdam imkanlarını artırmak amacıyla düzenleniyor.

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF), Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14-15 Nisan 2025 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gençlerin iş dünyasını daha yakından tanımalarını sağlamak, staj ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşların kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği OKAF, 14-15 Nisan tarihlerinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Samsun Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "'Yetenek Her Yerde' sloganıyla Orta Karadeniz Kariyer Fuarı Samsun'umuzda. Sektör temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve birçok firmanın katılacağı, gençlerimize staj ve iş imkanları sunan kariyer fuarı pazartesi günü başlıyor" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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