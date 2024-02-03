MÜSİAD Karabük Heyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile Görüştü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube başkan yardımcıları ile yönetim kurulu üyeleri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile görüştü.

Suat Aksu, Şenol Kuru, Çelen Uygar As, Gökhan Sabır, Mustafa Doğan, Ahmet Özçelik, Cemalettin Çavuş'tan oluşan MÜSİAD Karabük heyeti Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile görüşen Karabük heyeti, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstek ve taleplerin de iletildiği görüşme Bakan Yardımcısı Cantimur'a hediye takdimi ile son buldu.

Cantimur, nazik ziyaretlerinden dolayı Karabük heyetine teşekkür etti. - KARABÜK