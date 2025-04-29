Muğla'da 702 çift evlilik kredisine başvurdu, 248'inin işlemleri tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında, Muğla'da bugüne kadar 702 çift başvuruda bulundu. Başvuran çiftlerden 248'inin işlemleri tamamlanarak 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL kredi desteği sağlandı.

2025 'Aile Yılı' kapsamında 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ile aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden 'Evlilik Kredisi' onaylanan çiftlere 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü salonunda verildi. Eğitim programının ilk konuşmacısı ise Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık oldu.

Muğla'da şu ana kadar 702 çift başvuruda bulundu

Vali Akbıyık programda yaptığı konuşmada, "Aile; toplumumuzun temel taşı, kültürümüzün ve değerlerimizin en önemli taşıyıcısıdır. Gençlerimizin sağlıklı ve bilinçli bir şekilde aile kurmalarını desteklemek, onları ekonomik yönden desteklemenin yanında sosyal ve psikolojik açıdan da güçlendirmek, geleceğimiz için çok önemlidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve güçlü aileler kurmalarını desteklemek amacıyla önemli bir adım atılmıştır. Bu proje kapsamında, sizlerin ekonomik yüklerinizi hafifletmek ve hayatlarınızı daha sağlam temeller üzerine kurmanıza yardımcı olmak amacıyla faizsiz, 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL kredi desteği sağlanmaktadır. Ülkemiz genelinde 81 ilde yürütülen bu projeye, Muğla'mızdan da büyük bir ilgi gösterildiğini görmekten mutluluk duyuyorum. İlimizde bugüne kadar 702 çiftimiz başvuru yapmış, 248 çiftimizin işlemleri tamamlanarak kredi desteği almaya hak kazanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz başvuruları devam eden gençlerimize birebir bilgilendirme ve yönlendirme yapmaya devam ediyoruz. Tüm birimlerimizle evlenmek isteyen gençlerimize her aşamada yardımcı oluyoruz" dedi.

"Sağlam aileler, güçlü bir toplumun vazgeçilmez unsurudur"

Evlenecek gençlere de seslenen Vali Akbıyık, "Evlilik sadece iki bireyin bir araya gelmesi değil, aynı zamanda toplumsal yapının güçlenmesinin de temel taşlarından biridir. Sağlam aileler, güçlü bir toplumun vazgeçilmez unsurudur. Bu bilinçle, sizlere yalnızca ekonomik destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda evlilik öncesi ve sonrası eğitim programlarıyla iletişim, çatışma çözme, aile içi roller ve aile bütçesi gibi çok önemli konularda da destek oluyoruz. Buradaki eğitimler sayesinde, sadece mutlu yuvalar kurmakla kalmayacak, aynı zamanda güçlü ve sağlıklı bir toplumun da temellerini atmış olacaksınız. Bugün attığınız bu adımların, geleceğin güçlü ailelerini ve aydınlık yarınlarını inşa edeceğine olan inancım tamdır. Bu projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a ve Bakanlığımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, Ziraat Bankası yetkililerine ve bu sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hayat boyu sürecek bir beraberliğe adım attığınız bu anlamlı yolda, sizlere mutluluklar, huzur ve başarı diliyorum" dedi.

Programda Uzman Psikolog Gülizar Kaşıkara tarafından evlilik öncesi eğitim programının tanıtımı yapıldı. - MUĞLA