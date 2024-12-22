Mısır yüklü tır devrildi, tonlarca mısır araziye saçıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu yaşanan kazada tonlarca mısır araziye saçılarak ziyan olurken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Emirdağ ilçesi Büyük Tuğluk köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ADY 754 plakalı tane mısır yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki refüje giden tır ardından devrildi. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca tane mısır ise araziye saçılarak ziyan oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada büyük çapta madde hasar meydana geldi. Tır, kurtarma ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu devrildiği yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.