Mersin yerel haberi... Mersin Büyükşehir'den Mutlu 279 Yetiştiriciye, Yüzde 50 Hibeli Yem Desteği

Mersin haberleri... Mersin Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı zor bir dönemden geçen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olmak için yüzde 50 hibeli mısır flake yem dağıtımına başladı. Silifke’de başlayan dağıtım, Mut ilçesinde devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı zor bir dönemden geçen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olmak için yüzde 50 hibeli mısır flake yem dağıtımına başladı. Silifke'de başlayan dağıtım, Mut ilçesinde devam etti.

Dağıtım töreninde bir konuşma yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "Mut ilçemizde, 45'i kadın olmak üzere 279 üreticiye bu zor zamanlarında 223 bin 400 kilogram mısır flake yem desteğini sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım sektörünün yaşamış olduğu sorunları bir nebze de olsa gidermek amacıyla, tarımın her dalına destek olmaya çalışıyoruz. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine bu sene, süt sığırcılığında enerji değeri yüksek, aynı zamanda sindirilebilirliği kolay olması sebebiyle mısır flake yem desteğini seçtik" dedi.

"YETER Kİ ÜRETMEKTEN VAZGEÇMEYİN"

Dağıtım törenine katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan, örgütlü toplum olmanın öneminden söz ederek başladığı konuşmasını, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılığı ve tarımı destekleme diye bir görevi yok. Ama Başkanımız Vahap Seçer; üreticinin bu zor süreçte yanında olunması ve birlikler veya kooperatifler aracılığıyla üretimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Vahap Başkan yalnız hayvancılık alanında değil; sulama, fidan, ve ekipman konusunda da her zaman üreticilerin yanında oldu. Yanında olmaya da devam edecek. Yeter ki sizler üretmekten vazgeçmeyin" diyerek noktaladı.

DEMİRBAŞ: "SÜT İNEKÇİLİĞİ ŞU ANDA DİBE VURMUŞ VAZİYETTE"

Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş da "Tarım ve hayvancılık alanında çok sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Özellikle hayvancılıkta süt inekçiliği şu anda dibe vurmuş vaziyette. Biz de üretici temsilcileri olarak, nereden destek alabilirsek, oraya gidip müracaatta bulunuyoruz. Bu konuda da Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı mısır flake dağıtım projesini oluşturdu. Yetiştirici ile kurumlar arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, "Yemin çok pahalı olduğu bu dönemde, Başkanımız Vahap Seçer'e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Mut Kemenli Kooperatif Başkanı Abdulkadir Kaya ise tarımda ve hayvancılıkta çok zor günlerden geçtiklerini vurgulayarak Başkan Seçer'in bu desteğinin hayvancılığa önemli katkılar sağladığını ifade etti.

YETİŞTİRİCİLER, DESTEKTEN DOLAYI MUTLU

20 yıldır sığır yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Veysel Döşlü, desteğin kendileri için oldukça anlamlı olduğunu belirterek, "Girdi maliyetleri yüksek. Sütle yem girdileri aynı değil. Yıllardır hep çekiyoruz bunu. O yüzden zaten bu iş azalmaya başladı. 10 hayvan yetiştiren 5'e indiriyor gün geçtikçe. Girdiler yüksek olduğu için, bu tür desteklerin olmasını istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 15 yıldır hayvancılıkla geçindiklerini dile getiren Hasan Pantık, "Hayvancılığın bitme noktasına gelmiş olduğu bu zamanda, böyle bir destek çok memnuniyet verici. Mut ilçesinde çok yoğun şekilde hayvancılık vardı. Mandıralara aylık 50 ton süt gidiyorsa, şu anda belki 10 tona kadar düşmüştür. Girdi maliyetleri artarken, süt fiyatları düşmekte veya sabit bırakılmakta. Hayvancılık biterse, sonumuz pek iç açıcı değil" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olduğunu dile getiren hayvan yetiştiricisi Zeki Can, "Hep yanımızdalar. Sağ olsun, var olsun Vahap Başkanımız. Özveriyle çalışıyor. Büyükşehrimiz her konuda elinden geldiği kadar bize destek sağlamaya çalışıyor" dedi.

Aile işletmelerinin olduğunu belirten Ramazan Özgök ise "Ülkemizin hayvancılık konusunda dar boğazda olduğu bugünlerde böyle bir hizmetin verilmesi, bizim adımıza çok iyi. Belediyelerin üreticileri desteklemesi çok iyi. Üreticimiz inşallah böyle güzel desteklerle, bir nebze olsun bu dar boğazdan kurtulacak" diye konuştu.