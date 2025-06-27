Marmaris Ticaret Odası'ndan Taşımacılık Sektörüne Yeni Hizmet

Marmaris Ticaret Odası'ndan Taşımacılık Sektörüne Yeni Hizmet
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01 Temmuz 2025 itibariyle K Türü Yetki Belgeleri ve Sayısal Takograf Kartı işlemleri Marmaris Ticaret Odası'ndan yapılabilecek. Bu değişiklik, taşımacılık sektöründeki işletmelere önemli kolaylıklar sağlayacak.

01 Temmuz'dan itibaren taşımacılık sektörü için zorunlu K Türü Yetki Belgeleri ve Sayısal Takograf Kartı Marmaris Ticaret Odası'ndan alınabilecek.

Marmaris Ticaret Odası'nın talebi doğrultusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 01 Temmuz 2025 tarihi itibariyle K Türü Yetki Belgeleri (K1, K2, K3) ile Sayısal Takograf Kartı (Dijital Ehliyet) işlemleri artık Marmaris Ticaret Odası'ndan yapılabilecek.

Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapan, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıtla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapan veya ticari amaçla yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinin alması zorunlu K Türü Yetki Belgeleri ile karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu Sayısal Takograf Kartı (Dijital Ehliyet) işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren Marmaris Ticaret Odası'ndan yapılabilecek.

Bu yeni hizmetle birlikte, Marmaris'te faaliyet gösteren gerçek kişi ve tüzel işletmeler oda üyesi olup olmamasına bakılmaksızın belge ve kart başvurusu, süre uzatımı ve yenileme ile taşıt ekleme ve taşıt düşümü hizmetlerinden faydalanabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan "Üyelerimizin işlerini kolaylaştırmak, zaman ve maliyet kaybını en aza indirmek amacıyla geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz başvurumuz nihayet olumlu sonuçlandı. 1 Temmuz'dan itibaren K Belgeleri ve Sayısal Takograf Kartı işlemlerini Odamızdan sunmaya başlıyoruz. Başta TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, Marmaris'e hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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