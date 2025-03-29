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Marmaris Esnaf Odası Başkanı Tefecilik Suçlamasıyla Tutuklandı

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Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Ayyıldız'ın, suç örgütü lideri A.Ş. ile ilişkisi ve 3 milyon TL aldığını belirttiği ifade ortaya çıktı.

(MUĞLA) - Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, "tefecilik" iddiasıyla tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Marmaris'te "tefecilik" suçuna yönelik yürütülen soruşturmada, "Şimşekler" adlı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 25 Mart'tae Muğla ve Diyarbakır'da 8 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalarda yakalanan bir kişiyle birlikte toplam gözaltı sayısı 9 olmuştu.

Aralarında Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ın ve örgüt lideri A.Ş.'nin de bulunduğu 9 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı, 9 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdi.

Ayyıldız'ın, "Şimşekler Suç Örgütü lideri olduğu" iddia edilen A.Ş. ile para ilişkisine dair ifadesinde, "A.Ş. ile yaklaşık 2,5 yıl önce tanıştığını ve villa inşaatı sırasında yaşadığı nakit sıkıntısı nedeniyle 3 milyon TL aldığını" söylediği öğrenildi.

Mahkeme, Başkan Mehmet Ayyıldız dahil 8 kişinin tutuklanmasına, bir kişinin ise serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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