Malatya'da Koyun Sağıcılarına Eleman Bulmakta Zorlanılıyor

Malatya'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri her gün çıktıkları yaylada koyunların sağımını yapıyor. Birçok zorluklarla karşılaşan yetiştiricilerin sıkıntısı ise sektörde eleman bulamamak.

Malatya'nın Arapgir ilçesi Deregezen Mahallesi'nde hayvan yetiştiricileri günlük çıktıkları yaylada koyunların sağımlarını gerçekleştiriyor. Tamamen bilek gücü ile gerçekleşen sağımlar nedeniyle zorlanan yetiştiriciler, bu işi yapan çok az insanın da yakında işi bırakması ile sektörün zora gireceği görüşünde.

Zor şartlarda günlük olarak yüzlerce koyun sağımı yapan üreticiler, yeni eleman yetişmemesi nedeniyle hayvancılığa ilginin iyice azalmasından yana dertli. Bu noktada yetiştiricilerin sosyal yaşamlarını iyileştirici önlemlerin alınmasını isteyen çiftçiler, özellikle çoban bulamamaktan şikayetçi.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilerin her gün zorlu bir süreçte sağımları gerçekleştirdiğini belirterek, "Bakanlığımızın birçok kalemde yetiştiricilere desteği bulunuyor. Bizlerin de Dünya Bankasına sunduğumuz proje ile yaylaya çıkan yetiştiricilerin temel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımız var. Üretimin mutlaka devam etmesi gerekiyor, bu nedenle de yetiştiricilerimize her anlamda destek sunmamız lazım" diye konuştu. - MALATYA