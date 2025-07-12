Kütahya'nın Yüzücülerinden Başarı Öyküsü

Kütahya'nın Yüzücülerinden Başarı Öyküsü
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Kütahya Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Murat Bayraktar ve Kuzey Turan, para yüzme branşında Türkiye genelinde büyük başarılar elde ederek şehrin gururu oldular. Öğrenciler, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü tarafından ödüllendirildi.

Kütahya Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Murat Bayraktar ve Kuzey Turan, para yüzme branşında Türkiye genelinde elde ettikleri başarılarla hem ailelerini hem de şehri gururlandırdı.

Başarılı sporcular, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından makamda kabul edildi. Ziyarete Okul Müdürü Erhan Tüner, Müdür Yardımcısı Eyüp Biber ve öğrencilerin velileri de katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, gösterdikleri azim ve elde ettikleri derecelerle örnek olan öğrencilere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Murat Bayraktar, Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Para Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 4 Türkiye birinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü elde etti. Kuzey Turan ise Deaf Milli Takım Seçmeleri'nde Türkiye ikincisi olarak, Ocak 2026'da Almanya'da yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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