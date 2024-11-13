Kütahya'da Gençler İçin Yeni Spor Tesisleri

Kütahya'da gençlere yönelik yatırımlar hız kesmeden sürüyor. "En önemli yatırım gençliğe yapılan yatırımdır" anlayışıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Kütahya Valiliği arasında 4 adet spor tesisinin bakımı, onarımı ve gençlik merkezi yapımı için protokol imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda gerçekleşen törende protokol, Kütahya Valisi Musa Işın ve Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında, Kütahya merkezde bir gençlik merkezi inşa edilecek, Tavşanlı'da ise dört halı sahanın bakım ve onarımı yapılacak. - KÜTAHYA