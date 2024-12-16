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Kütahya'da Anlamlı Halı Saha Turnuvası: "Narin" Şampiyon

Kütahya'da Anlamlı Halı Saha Turnuvası:
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Kütahya İnşaat Mühendisleri Odası'nın düzenlediği halı saha turnuvası, 2021 yılında hayatını kaybeden İMO Kütahya Temsilcisi Mehmet Tekin anısına yapıldı. Turnuvada kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla takımlar anlamlı isimlerle sahaya çıktı. "Narin" takımı şampiyon oldu.

Kütahya İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) gelenekselleşen halı saha turnuvası, bu yıl anlamlı bir temayla gerçekleştirildi. 2021 yılında vefat eden İMO Kütahya Temsilcisi Mehmet Tekin anısına düzenlenen ve toplumsal farkındalık mesajlarıyla dikkat çeken turnuvada "Narin" takımı şampiyon oldu.

Turnuvaya katılan altı takım, ülkemizdeki kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için "Pınar", "Münevver", "Narin", "Özgecan", "İkbal" ve "Emine" isimleriyle sahaya çıktı. Mehmet Tekin'in anısını yaşatmak ve toplumsal konulara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen turnuva, farkındalık oluşturan mesajlarıyla katılımcılardan tam not aldı. Final karşılaşması öncesinde Mehmet Tekin'in ailesi de turnuvaya davet edildi. Tekin'in ailesine, turnuva organizasyonu adına sahada çiçek takdim edildi. Bu özel anma töreni, katılımcılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Suat Arslanboğa'nın çaldığı açılış düdüğüyle başladı

Turnuvanın final karşılaşması, Süper Lig'in deneyimli emekli hakemi Suat Arslanboğa'nın çaldığı açılış düdüğüyle başladı. Normal süresi eşitlikle tamamlanan maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle "Narin" takımı şampiyonluğa ulaştı. Kupayı kazanan takıma ödülünü veren Arslanboğa, centilmence mücadele eden tüm takımları tebrik etti.

Turnuva kapsamında meslekte uzun yıllar hizmet veren mühendisler de sahaya çıktı. "Meslek Büyükleri" olarak anılan bu ekip, sergiledikleri performansla genç meslektaşlarına örnek oldu. Maç sonunda, meslek büyüklerine madalya takdim edilerek alkışlarla sahadan uğurlandılar.

İMO, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen düzenlediği turnuvada takımları "Ordular", "İlk", "Hedefiniz", "Akdeniz" ve "İleri" isimleriyle sahaya çıkarmıştı. Bu yıl ise kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir mesaj verildi.

Final karşılaşmasını TÜFAD Kütahya Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet, İl Hakem Kurulu Başkanı Gökmen Canlıdinç, TFFHGD Başkan Yardımcısı Muzaffer Sarı, Mimarlar Odası Kütahya Temsilcisi Yasin Karakuzu ve pek çok seyirci takip etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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