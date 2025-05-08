Kuşadası'nda Girişimci Hakan Ören, Sarı Akrepten İlaç Zehiri Üretecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki girişimci Hakan Ören, sarı akrep ve zehir üretim tesisi kurdu. Ören, sarı akreplerden elde ettiği zehri ilaç firmalarına litresi 10 milyon dolara satmayı planlıyor.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki iş adamı Hakan Ören, 3 yıl önce internette Türkiye'deki akrep türlerini araştırmaya başladı. Ören, yaptığı araştırmada akrep zehrinin başta kanser olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların üretilmesinde etken madde olduğunu gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alan Ören, gerekli Ar-Ge çalışmasını da yaptıktan sonra ocak ayında Güzelçamlı Mahallesi'nde sarı akrep ve zehir üretim tesisi kurdu. Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülen 'aegaeobuthus gibbosus' cinsi 500 sarı akrebi özel kaplar içerisinde besleyen Ören, elde edeceği zehri ilaç ve kozmetik firmalarına satmayı planlıyor.

"Kanser ilaçlarının etken maddesi"

Güzelçamlı'daki çiftlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen ve 'kara akrep' olarak bilinen türü de yetiştirdiklerini belirten Hakan Ören, "Şu an bizim ilk amacımız sarı akreplerimizi çoğaltmak. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de hiç sarı akrep üzerine üretim çiftliği kurulmadı. Sarı ve kara akrep zehri tıbbi açıdan çok önemli. Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlarda etken madde olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sarı akrep zehri özellikle beyindeki tümörleri yok etmek için üretilen ilaçların önemli bir bileşeni. Aylık yaptığımız sağımlarda sarı akreplerden 0,5 gram zehir elde ediyoruz. Zehri şoklama etkisiyle eksi 45 derecede dondurup, özel soğutucu dolaplarda saklıyoruz. Zehrin litresini ilaç ve kozmetik firmalarına 10 milyon dolara satmayı hedefliyorum" diye konuştu. - AYDIN