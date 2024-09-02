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Küçük Esnaftan Alışveriş Yapılması Tavsiye Ediliyor

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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasına sayılı günler kala, vatandaşlara seslenerek gerekli alışverişlerin yerel firmalardan, küçük esnaflardan yapılmasını tavsiye etti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasına sayılı günler kala, vatandaşlara seslenerek gerekli alışverişlerin yerel firmalardan, küçük esnaflardan yapılmasını tavsiye etti. Odakır, "Küçük esnaf bir şehrin bel kemiğidir. Vatandaşlarımıza alışverişlerindeki önceliklerini yerli firmalarımıza ve küçük esnaflarımıza vermelerini öneriyoruz" diye konuştu.

"Hepimize görev düşüyor"

Alışverişlerin yerel firmalardan ve küçük esnaftan yapılmasının önemine değinen Odakır, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü itibariyle yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Binlerce öğrencimiz, öğretmenlerimiz ders başı yapacak yeni bir döneme başlayacak. Bu süreçte öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin çeşitli ihtiyaçları olacağı için aynı zamanda bir alışveriş dönemi de olacak. Haliyle çeşitli sektörlerde, çarşı pazarlarda bir hareketlilik oluşturacaktır. Küçük esnafımızın bu süreçten olumlu etkilenmesi için hepimize görev düşüyor. Kayserimizin en büyük sivil toplum kuruluşunun, 50 bine yakın esnaf ve sanatkarımızın temsilcisi olarak, vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Alışverişlerimizi yerli firmalarımızdan ve küçük esnaftan yapalım. İlk tercihimiz küçük esnafımız olsun, kazanan esnafımız olsun. Şehrimizin ekonomisine, esnafına katkı sağlayalım. Elbette her vatandaşımız dilediği şekilde dileği yerlerden dilediği ürünleri alabilir, alışverişi yapabilir ama küçük esnafımızı unutmamak gerekir. Küçük esnaf bir şehrin bel kemiğidir. Piyasanın hareketlenmesinden, ekonominin canlanmasından küçük esnafımız da payını almalı. Vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin iyi bir dönem geçirmelerini umuyor, başarılar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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