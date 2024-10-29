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Karabük'te Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Karabük'te Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Karabük'te Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bayrak geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Öğrencilerin şiir ve kompozisyon okuma yarışmalarının yanı sıra jimnastik, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Komandoların gösterileri ise vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Karabük'te Cumhuriyet'in ilanının 101. yıldönümü büyük coşkuyla kutlanırken komandoların gösterileri büyük alkış aldı.

Cumhuriyet kenti Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Mustafa Yavuz'un tebrikatları kabulü ile devam etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda devam eden etkinliklerde Vali Yavuz, gençlerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Bayrak ve flama geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu.

Törende jimnastik, tekvando, trambolin ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni toplarken Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli komandoların gösterileri de her bayram olduğu gibi vatandaşları gururlandırdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Mustafa Yavuz Etkinlikler Komando Yerel Spor

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