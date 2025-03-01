Kırşehir'de Ramazan İçin Pide Üretimi Artıyor

Kırşehir'de fırıncılar Ramazan ayı dolayısıyla personel sayısını artırırken, günlük ortalama bin 500 pide üretimi yapacak.

Kent genelinde fırıncı esnafı, personel sayılarını Ramazan ayına özel arttırarak günlük ortalama bin 500 pide üretimi yapacak. Erhan Aydoğan adlı fırın işletmecisi ve ustası Kırşehir'de kuryeleri aracılığıyla sahurda ve yettiği sürece de evlere hizmet götürdüklerini belirtti. Aydoğan açıklamasında ; "30 Yıldır pide ustalığı yapıyorum. Ramazan ayından öncede şehirde insanların pide ürünlerine talepleri fazlaydı. Bizler; kıymalı, kaşarlı, yumurtalı ve kuşbaşı türlerini yapıyorduk. Ramazan ayı ile birlikte mesaimizi ve yaptığımız ürünleri iki katına çıkardık. Talepler artış gösterdi. Akşama kadar gündüz mesaisi sonrası gece mesaisine kalıyoruz. 4 Personelle çalıştığımız iş yerinde personel sayımızı 7'ye çıkardık" diye konuştu.

"Pide fiyatları 12 TL ile 30 TL arasında değişiyor"

Kırşehir'de fırıncılık yapan Abdurrahman Şevik, pide fiyatlarının ortalama olduğunu ve fırıncıların sahur dahil mesai yapacaklarını söyledi. Şevik, "Kırşehir'de 200 gram pide 12 TL, 400 Gram çiftli pide 24 TL, Yumurtalı pide ise 30 TL olacak. Ramazan sezonunu açarak hizmet kalitesi olsun diye de personel sayılarımızı da arttırdık. Fazla mesai uygulaması yaptık. Ramazan ayı boyunca da sahura kadar açık olacağız"dedi.

İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan pideler için fırıncılar sabahın erken saatlerinden itibaren mesaiye başlıyor. Bazı fırıncılar ise iftar ve sahur vakti için mesai düzenlemesi yaptı. Fırıncıların pide mesaisi ise 29 gün boyunca sürecek. Ramazan ayına özel yapılan pide mesaisi ay sonu itibariye sana erecek. - KIRŞEHİR