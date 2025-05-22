Kerevitaş, Yeni Döneminde Besler Gıda Olarak Faaliyetlerine Devam Edecek

Kerevitaş, Yeni Döneminde Besler Gıda Olarak Faaliyetlerine Devam Edecek
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Kerevitaş, kurumsal kimliğini yenileyerek Besler Gıda ismiyle gıda sektöründeki liderliğini sürdürecek. Şirket, güçlü marka yapısıyla geniş ürün portföyünü yurt içi ve yurt dışında milyonlarca tüketiciye ulaştıracak.

Türkiye'nin lider gıda şirketlerinden Kerevitaş, sofralara güvenilir ve kaliteli gıda ulaştıran markalarıyla hedeflerini büyüterek yeni dönemde Besler Gıda olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinin lideri Kerevitaş, stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal kimliğini yenileyerek yoluna Besler Gıda olarak devam edecek. Geniş ürün portföyü ve pazarda lider güçlü markalarıyla dondurulmuş gıda, yağ, konserve ve sebze gibi farklı kategorilerde yurt içi ve yurt dışında milyonlarca tüketiciyle buluşan şirket, bu değişimi yeni dönemde uzun vadeli büyüme vizyonunu daha doğru yansıtacak bir yapı oluşturma hedefiyle hayata geçirdi. Şirketin temel faaliyet alanı olan gıda sektöründeki odağını yalın ve güçlü şekilde yansıtan Besler ismi, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonunu, tarım ve gıda sistemleri üzerindeki dönüştürücü etkisini ve bölgesel ölçekte değer oluşturma hedefini de içerdiği için tercih edildi. Bu kapsamda, şirket logosu ve kurumsal görsel dili de güncellenerek sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve kalite temellerine dayanan iş yapış biçimiyle uyumlu, modern ve bütüncül bir marka kimliği oluşturuldu.

Dondurulmuş gıda, margarin ve yağ kategorilerindeki lider konumunu sürdüren şirket, yeni marka kimliğiyle faaliyetlerini daha bütüncül ve geleceğe odaklı hale getirdi.

"Değişim, gıdada liderliğimizi farklı coğrafyalara taşıyıp güçlendirecek"

Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Besler CEO'su Mert Altınkılınç, etki ettikleri geniş ekosistemde; güçlü ürün portföyü, geniş dağıtım ağı, dinamik iş modeli ve yenilikçi vizyonlarıyla dönüştürücü liderliklerini sürdüreceklerini kaydetti. Altınkılınç, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık 1500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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