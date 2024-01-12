Kemalpaşa Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kemalpaşa Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında 113 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Belediye Başkan Yardımcıları, Tüm Bel-Sen 2 Nolu İzmir Şube Başkanı Nihat Filiz, Tüm Bel-Sen 2 Nolu Şube Sekreteri Nurcan Hükenek ve belediye bünyesinde çalışan tüm memur personel katılım sağladı.

Ölüm ve evlilik yardımlarının yanı sıra engelli çocuğu olan ailelere toplu sözleşme miktarının yüzde 10'u kadar fazla oran belirlendi.

Sözleşme hakkında konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Ekonominin günden güne daha kötüye gittiği bugünlerde, ilk günden itibaren omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda mesai arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışması ve daha yüksek maaş alması adına bu sözleşmeyi imzaladık. İsteriz ki herkes hakkını alsın, daha iyi imkanlarla çalışsın. İlerleyen süreçte taşeron işçilerimize de en yüksek oranı sağlamaya çalışıp, onların da yüzlerini güldüreceğiz. Toplu iş sözleşmesinin herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.