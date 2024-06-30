Kayseri'de 4. Etap TOKİ Konutlarının Kuraları Çekilecek

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; 4. Etap TOKİ konutlarının kuralarının 1 ay içerisinde çekileceğini ve bu yıl sonuna teslim edeceklerini söyledi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; yaz sezonunda gurbetçilerin de gelmesiyle piyasalarda hareketliliğin başladığını söyledi. Başkan Odakır, "Önümüzde yaz sezonu var. Gurbetçilerimiz de yavaş yavaş gelmeye başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her yıl düzenli olarak gurbetçilerimizi havaalanında karşılıyoruz. Gurbetçilerimiz tabi ki şehrimizin ekonomisine bir hareketlilik sağlıyor, canlılık getiriyor. Çünkü geldiklerinde burada düğünler yapılıyor. Düğünün yapılması nedeniyle beyaz eşya, mobilya, sarraflarda hareketlilik yaşanıyor. Onun için gurbetçilerimize sadece yaz sezonunda değil her zaman sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

"Küçük esnafların ayakta kalması lazım"

Vatandaşların alışverişlerini küçük esnaflardan yapmasını tavsiye eden Başkan Odakır; "Vatandaşlarımızın özellikle alışverişlerini küçük esnafımızdan yapmasını istiyorum. Bir bakkalın, kasabın, manavın ayakta kalması lazım. Büyük yerlerden de alışverişler yapılacak ama küçük olmadan büyük olmuyor. Küçük esnafımızın desteklenmesine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"50 bin esnafın 33 bini odamıza kayıtlı"

Kayseri'de sicile kayıtlı 50 bin esnaf ve sanatkarın bulunduğunu aktaran Odakır; "Oda olarak her zaman esnafımızın, sanatkarımızın yanındayız. Şehrimizde şuanda KESOB'a bağlı yaklaşık 33 bin kayıtlı esnafımız var sicile kayıtlı. Yaklaşık maliye kaydı olan 50 binin üzerinde bir esnaf ve sanatkar var. Bunun 17 bininin sicil kaydı yok. Sicile kayıt mecburi olmadığı için kayıt yapılmıyor. Bunların tabi biran önce kayıt altına alınması gerekiyor. Bir sanatkarın işyeri açabilmesi için ustalık belgesinin olması gerekiyor. Bu belgeyi aldıktan sonra maliye kaydı yaptıracak, ardından oda kaydını yaptırması gerekiyor. Vatandaş, kredi gibi resmi bir işi olduğunda oda kaydını yaptırıyor" şeklinde konuştu.

Oda olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Şeyhi Odakır; Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin ve TOKİ 4. Etap konutlarının bu yıl sonu teslim edeceğini ifade etti. Odakır; "Biraz da oda olarak esnafımızın menfaatine olacak işler yapmamız gerekiyor. Oda olarak site çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah Sanayi Bakanlığı destekli Yeşilyurt Oto Sanayi Sitemiz bu yılın sonunda teslim olacak. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu sanayi sitesi tamamen Sanayi Bakanlığı desteğiyle yürüyor. Yüzde 60'ı bakanlık desteği, yüzde 40'ını üyelerden alıyoruz. 2 yıl ödemesiz, 11 yıl vade yüzde 2 faizli bir kredi kullanıyoruz. Derler ya; 'Baba oğula vermez' böyle bir kredi yok. İnşallah sanayi sitesini bu yılın sonuna bitireceğiz. Konut olarak 1., 2., 3. Etap'ları teslim ettik, 4. Etap'ta da 1 ay sonra inşallah kuralar çekilecek. Bu yılın sonuna da konutlarımızı teslim edeceğiz" dedi.

Oto esnafına elektrikli araçlar ile ilgili eğitim de vereceklerini sözlerine ekleyen KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; "Oda olarak bir projemiz daha var. Oto esnafına elektrikli araçlarla ilgili eğitim vereceğiz. Bu proje kalkınma ajansı ile birlikte yapıldı. Tamamen KESOB'un projesidir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR destek veriyor. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı projeyi kabul etti, 12 milyon TL'lik, 18 ay sürecek bir proje. Burada elektrikli araçlarla ilgili esnaf ve sanatkarımızı komple eğitimden geçireceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ