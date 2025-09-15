Haberler

Kara Para Soruşturması: Can Ambalaj'a TMSF İncelemeleri Başladı

Güncelleme:
Kara para soruşturması kapsamında el konulan Can Holding'e bağlı Can Ambalaj şirketinde TMSF yetkilileri incelemelerde bulundu. 121 şirkete el konulurken, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara para soruşturması kapsamında el konulan Can Holding'e bağlı Can Ambalaj şirketinde TMSF yetkilileri incelemelerde bulundu.

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırıldığı iddiasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 121 şirkete el konulmuştu.

El konulan şirketlerden Can Ambalaj şirketine TMSF yetkililerinin geldiği görüldü. Sabah saatlerinde şirketin Bahçelievler Yenibosna'daki merkezine gelen kayyum heyeti, incelemelerde bulundu. Şirketin faaliyetlerinin aksamadan devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
