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Kahramanmaraş'taki Suriyeli Esnaflar Ülkelerine Dönme Hazırlığı İçinde

Kahramanmaraş'taki Suriyeli Esnaflar Ülkelerine Dönme Hazırlığı İçinde
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Kahramanmaraş'ta esnaflık yapan Suriyeliler, ülkelerine geri dönme hazırlıklarına başladıklarını ve bu süreçte iş yerlerindeki düzenlemeleri yaptıklarını ifade ettiler. Suriyeli esnaflar, Suriye'deki yeniden inşa sürecine dair umut taşıyor.

Kahramanmaraş'ta esnaflık yapan Suriyeliler, ülkelerine dönme hazırlıklarına başladı.

Kahramanmaraş'ta gıda, tekstil ve küçük işletmelerde faaliyet gösteren Suriyeliler, bir yandan iş yerlerindeki son düzenlemeleri yaparken bir yandan da göç için hazırlıklara başladı. Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde esnaflık yapan Suriyeliler, birkaç ay içerisinde geri dönüşe geçeceklerini, hazırlık aşamasında olduklarını ifade etti. Suriyeli esnaf Hasan Osman, "Biz şu an çok mutluyuz. Türkiye'de yaşadığımız zamanlarda çok mutlu ve rahat olduk. Çok sağ olun yakın bir zamanda geri dönmek istiyoruz. Bir dükkanımız var onları hemen bırakamayız. Kolay değil yavaş yavaş yapıp en yakın zamanda döneceğiz" ifadelerini kullandı. Muhammed El Ömer de, "Çok mutluyuz Türkiye'den çok memnunuz. Sizlerin arasında yaşadık. Burada sizinkiler gibi yaşadık. Topluyoruz sonra gideceğiz" dedi.

Ahmet Şeab ise, "11 yıl oldu geleli. Bizim için bayram oldu. Mecbur evimize gideceğiz. Daha güzel ve mutlu olacağız, akrabalar ve komşular hep beraber olacağız. Erdoğan bize kapısını açtı. Allah razı olsun Türkler çok iyi" diye konuştu.

2013 yılında geldiğini söyleyen Muhammed El Hasan da, "Burada farklı işlerde çalıştım. Suriye'de işler düzeldiği anda geri döneceğiz memleketimize" ifadesini kullandı.

Suriyeli esnafın geri dönüş kararında Suriye'deki yeniden inşa sürecine dair umutlar önemli yer tutuyor. Esnaf, memleketlerinde iş gücü ve fırsatların artacağına inandıklarını ifade ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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