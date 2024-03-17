Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti lideri Akşener, Keçiören esnafını ziyaret etti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yerel esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafın dertlerini dinleyerek, Keçiören'de vatandaşların oyuna talip olduğunu belirtti. Ayrıca, eğitim sistemi ve emekli maaşları konularında da açıklamalarda bulundu.

İyi Parti lideri Akşener, Keçiören esnafını ziyaret etti

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yerel esnafı ziyaret etti. Akşener'e ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da eşlik etti. Esnafın dertlerini dinleyen Akşener, Keçiören'de vatandaşların oyuna talip olduğunu dile getirdi.

Ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Türkiye'deki eğitim sistemine dikkati çekerek, "Öğretmen kökenli bir siyasetçi olarak şunu diyebilirim ki; Türkiye'de açılan okullarda planlama yok. Öğretmenlik mesleği öyle bir meslektir ki ekspertiz ister. Ona göre yetiştirilmek ister. Dolayısıyla gerektiği kadar öğretmen yetiştirecek sayıda okul açmalısınız ki mezun olduktan sonra hemen tayin olsun. Ben Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. Zor zamanların bulunduğu bir dönemde 2 ay sonra tayinim çıktı. Söylemeye çalıştığım şey şu; burada biz plansızlık var. 100 bin öğretmenin seçime kadar derhal atanmasını talep ediyorum. O zaman da atanıyorsa öğretmen arkadaşlarımız, ona göre oy kullanmakta karar versin. Şimdi ben bunu böyle dediğim zaman Tayyip Erdoğan'a oy istedi diyorlar. Konumuz o değil. Siyaset, bu rekabet üzerinden yapılmalı. Yani sizin adınıza konuşarak yapılmalı. Halkın avukatlığı üzerinden yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşları konusuna ilişkin konuşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliler için de diyoruz ki bu bayramda 3 bin lira yerine 7 bin lira verin. 11 bin lira seyyanen zam yapın ve en emekli maaşı asgari ücret kadar oldu. Mesela bir arkadaşımız '2000'den sonra emekli olanlarla bizim aramızda büyük bir fark var' dedi. Ondan şikayet etti. Dolayısıyla şimdi böyle bir fark var ama en düşük emekli maaşı şu anda ben 10 bin lira biliyorum ama 5 bin lira alanlarla karşılaşıyorum. Hangi sebeple onu bilmiyorum, öğreneceğim."

Emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğini dile getiren Akşener, "Seçime kadar 14 gün kaldı. Suriyelilere, Afganlara para bulunuyor. 'Türkiye'nin parası yoktur'a inanmıyorum. Türkiye'de yeter ki doğru dürüst bir yönetim anlayışı olsun. Bir de bir öğrenci az önce geldi dedi ki 'öğrenciler olarak umutsuzuz', Sınavların düzgün yapıldığına gençleri inandırmamız lazım. Çok travmaları var. Yani dürüst sınav yapıldığına kimse inanmıyor. Mülakat mutlaka kalkmalı. Orada da dürüstlüğün olduğuna kimse inanmıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meral Akşener İYİ Parti Ankara Yerel Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title