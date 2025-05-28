Havran'da 2025 Çilek Hasadı Başladı

Havran'da 2025 Çilek Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde 2025 sezonunun ilk çilek hasadı yapıldı. Kaymakam Enver Özderin, üreticileri ziyaret ederek üretim süreci hakkında bilgi aldı ve iyi dileklerde bulundu.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çakırdere Mahallesi'nde 2025 sezonunun ilk çilek hasadı başladı. Hasadın yapıldığı kadın çiftçilere ait çilek bahçelerini Kaymakam Enver Özderin yerinde ziyaret etti.

Kaymakam Özderin'e ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan ile teknik personel de eşlik etti. Çiftçilerle sohbet eden Kaymakam Özderin, üretim süreciyle ilgili bilgi aldı. Özderin, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Ziyaretin sonunda üreticiler, Kaymakam Özderin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD ile anlaştı
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu

Harry Potter hayranları dikkat! İşte efsane rollerin yeni sahipleri
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.