Hatay'da Denizcilik Şenliği Düzenlendi

Hatay'da Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Denizcilik Şenliği'nde öğrenciler, atık malzemelerle yaptıkları teknelerle yarıştı. Etkinlik, yüzme, kano ve balon patlatma yarışmalarıyla renklendi. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Hatay'da Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü dolayısıyla "Denizcilik Şenliği" gerçekleştirildi. Şenlikte öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları teknelerle yarıştılar.

Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İskenderun Gençlik Merkezi işbirliğiyle Madenli Yat Limanı'nda düzenlenen Denizcilik Şenliği, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin gösterileriyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte yüzme, kano ve balon patlatma yarışmaları yapıldı. Öğrenciler, ayrıca sıfır atık temasıyla hazırladıkları teknelerle yarıştı. Kasa, plastik şişe gibi geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları küçük teknelere binen öğrenciler, su üstünde kalabilmek için mücadele etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere daha sonra ödülleri takdim edildi.

Yüzme yarışmasında birinci olan 16 yaşındaki Kazım Bölür, "11'inci sınıfım. Denizcilik bölümünde okuyorum, makineciyim. Yarışma heyecanlı ve güzel geçti. Zorlayıcı değildi, birinci oldum. Arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.

Kano yarışında birinci olan 16 yaşındaki Burak Kurtoğlu ise, "Çok güzel bir duygu benim için. İkinci kez kano kullanıyorum, unutulmaz bir tecrübeydi. Çok mutluyum" dedi.

Kano yarışmasında erkeklerin arasında tek kadın yarışmacı olan ve ikinciliği elde eden 16 yaşındaki Yağmur Dönmez de, "Denizcilik okuyorum, bu benim üçüncü yarışmam. Yine sadece erkeklerle yarıştım. Ufak bir farkla kaybettim ama çok heyecan verici bir deneyimdi. O kadar erkeğin arasında tek kadın olmak gurur verici, güzeldi" ifadelerini kullandı. - HATAY

