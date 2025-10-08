Hasanbeyli'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Amatör Spor Haftası, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikler kapsamında geniş katılımla bir yürüyüş düzenlendi. İlçe genelindeki okullarda ise voleybol, futbol, basketbol ve atletizm branşlarında turnuvalar yapıldı. Dereceye giren öğrencilere madalyaları törenle takdim edildi. Ayrıca kurum amirlerinin katılımıyla spor salonunda dostluk ve dayanışma amacıyla voleybol etkinliği gerçekleştirildi.

Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde, sporun birleştirici gücüyle dolu coşkulu ve renkli anlar yaşandı. - OSMANİYE