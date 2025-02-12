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Giresun'da Gençlerin Adrenalin Dolu Kar Raftingi

Giresun'da Gençlerin Adrenalin Dolu Kar Raftingi
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Giresun'un Kümbet Yaylası'nda bir grup genç, arazi aracının arkasına bağladıkları lastiklerle kar rafting yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu etkinlik, kış turizmi açısından bölgenin potansiyelini artırıyor.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda adrenalin dolu anlar yaşandı. Bir grup genç, arazi aracının arkasına bağladıkları sekiz lastiğe binerek kar rafting yaptı. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu sporda güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor. Profesyonel ekipmanlar, uygun kıyafetler ve kask gibi koruyucu malzemeler kullanılmadan yapılması ciddi riskler taşıyabilir. Kümbet Yaylası'ndaki gençler ise güvenlik önlemleri almadan kendi imkanlarıyla kar rafting yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Kar rafting, kış turizminin popüler aktivitelerinden biri haline gelirken, özellikle dağlık ve karlı bölgelerde büyük ilgi görüyor. Giresun'un doğal güzellikleri içinde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, bölgenin turizm potansiyelini artırıyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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